logo
Gündem, Asrın felaketi

Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda Emlak Konut GYO güvencesiyle yapımı tamamlanan 678 konuttan 510'una yöre sakinleri yerleşti.

Gökhan Çalı  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Depremlerde 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin yerine 678 konut ve 107 ticari bölümden oluşan toplam 785 bağımsız bölüm inşa edildi. Konut ve iş yerlerinde teslimler bu yılın ilk çeyreğinde başladı.

Teslimlerin hızlanmasıyla yerleşim alanında sosyal ve ekonomik hareketlilik de arttı.

İsmi "Anka Toplu Konutları" olarak değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, AA muhabirine, bölgenin kısa sürede canlandığını söyledi.

Yapımı tamamlanan 678 konuttan 510'una ailelerin yerleştiğini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bu alanda büyük acılar yaşandı. Bakanımızın talimatıyla ve vatandaşlarımızın görüşleri alınarak, buraya yeniden inşa edilen konutlara Anka Toplu Konutları adı verildi. Bu isim, hem bölgenin yeniden doğuşunu hem de insanların birbirine tutunarak ayağa kalkışını simgeliyor. Şehir olarak acılarımızdan güçlenip yeniden yükselişimizi anlatan bu çalışma, tüm emeğimizin milletimiz için olduğunu gösteriyor."

"Buradaki yeniden doğuş, bize umut veriyor"

Site sakinlerinden Samet Kılıç da depremlerde annesi, babası ve kardeşini kaybettiğini söyledi.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Buradaki dönüşüm ve yeniden doğuş, bize adeta bir Anka kuşunun yükselişini hatırlattı. Nasıl ki Anka kuşu küllerinden doğup kanat çırpıyorsa, Ebrar Sitesi de kısa sürede ayağa kalktı ve insanlar buraya yerleşmeye başladı. Buradaki yeniden doğuş, bize umut veriyor."

