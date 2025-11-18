Dolar
Gündem

Başkentte ANKARAY'da meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı

Başkentte, ANKARAY hattında yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Emrullah Cesur  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Başkentte ANKARAY'da meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı Fotoğraf: Fatih Gökbulut/AA

Ankara

Hat üzerinde bulunan Kurtuluş ve Dikimevi istasyonları arasında akşam saatlerinde enerji arızası meydana geldi.

Tren seferlerinin bir süreliğine durdurulmasıyla trafikte aksamalar yaşandı.

İş çıkış saatinde istasyonlara giremeyen vatandaşlar, diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi.

Seferler, arızanın giderilmesi sonrası normale döndü.

EGO Genel Müdürlüğünden açıklama

EGO Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından arızaya ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, ANKARAY hattımızda Kurtuluş-Dikimevi istasyonları arasında 16.40'ta meydana gelen enerji arızası, 17.55 itibarıyla giderilmiş olup, işletme planlandığı şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

