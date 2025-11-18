Başkentte ANKARAY'da meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı
Başkentte, ANKARAY hattında yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Ankara
Hat üzerinde bulunan Kurtuluş ve Dikimevi istasyonları arasında akşam saatlerinde enerji arızası meydana geldi.
Tren seferlerinin bir süreliğine durdurulmasıyla trafikte aksamalar yaşandı.
İş çıkış saatinde istasyonlara giremeyen vatandaşlar, diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi.
Seferler, arızanın giderilmesi sonrası normale döndü.
EGO Genel Müdürlüğünden açıklama
EGO Genel Müdürlüğünden açıklama

EGO Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından arızaya ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, ANKARAY hattımızda Kurtuluş-Dikimevi istasyonları arasında 16.40'ta meydana gelen enerji arızası, 17.55 itibarıyla giderilmiş olup, işletme planlandığı şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.