Gündem

YTB Başkanlığına Abdulhadi Turus atandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başkanlık görevine Abdulhadi Turus atandı.

Muhammet Tarhan  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
YTB Başkanlığına Abdulhadi Turus atandı

İstanbul

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, YTB Başkanlığına Abdulhadi Turus getirildi.

