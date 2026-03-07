Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,982.50
BTC/USDT
67,918.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Ekonomi

Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bağlantı altyapısının tamamlanması amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Duygu Alhan  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur 13. Bölge Hududu Devlet Yolu Akkuyu NGS Bağlantı Yolu-2 Projesi kapsamında belirlenen güzergaha rastlayan taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, 154 kV İsdemir Diyarbakır-2 GES TM-Lice TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların da direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dolandırıcılık yapan sanığa ve IBAN'ını kullandıran arkadaşına hapis cezası
Plastik poşet uygulamasıyla 2,8 milyon ton atığın oluşumu engellendi
Ramazan ayının iki kez başlayacağı 2030'da 36 gün oruç tutulacak
Trafikte hız kuralları "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olarak sınıflandırıldı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası pazartesi başlıyor

Benzer haberler

YTB Başkanlığına Abdulhadi Turus atandı

YTB Başkanlığına Abdulhadi Turus atandı

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesine yönelik düzenleme

Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı

Gübre ham maddesi üre için ithalatta gümrük vergisi sıfırlandı

Gübre ham maddesi üre için ithalatta gümrük vergisi sıfırlandı
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
MEB'den görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

MEB'den görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet