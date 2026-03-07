Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,982.50
BTC/USDT
67,918.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Gündem

Doğu Anadolu'da kar ile soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile soğuk hava etkili oluyor.

Sagip Sezginer, Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, Günay Nuh  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Doğu Anadolu'da kar ile soğuk hava etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Erzurum

Erzurum'da gece etkili olan kar, kenti yeniden beyaz örtüyle kapladı. Kentte soğuk hava nedeniyle bazı noktalardaki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, şadırvan ve demirler buzla kaplandı.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizliğini sürdürüyor.

Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle kent merkezi yeniden beyaza büründü, tarihi yapılarda güzel görüntü oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar her tarafı beyaza bürüdü.

Soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Emirali Bakışçı, kar yağışı ve soğuk havanın devam ettiğini belirterek, "Mart ayında aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Sabah kalktığımızda aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Sabah evimizin önünde arabalarımızın üzerinde biriken karları temizleyip işimize gidiyoruz." dedi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezi başta olmak üzere yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Yağışın ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Van, Muş ve Bitlis'te 470 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda kar ve tipi nedeniyle 143 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte ulaşımın aksamaması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte 39 köy yolunun kapalı olduğunu ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce yolları ulaşıma açacaklarını bildirdi.

Bitlis'te gece başlayan kar yağışı nedeniyle 288 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Hizan ilçesinde de araçlar ilerlemekte güçlük çekti, ekipler yolları açmak için çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dolandırıcılık yapan sanığa ve IBAN'ını kullandıran arkadaşına hapis cezası
Plastik poşet uygulamasıyla 2,8 milyon ton atığın oluşumu engellendi
Ramazan ayının iki kez başlayacağı 2030'da 36 gün oruç tutulacak
Trafikte hız kuralları "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olarak sınıflandırıldı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası pazartesi başlıyor

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da kar ile soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'da kar ile soğuk hava etkili oluyor

Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak

Rize'de karla kaplanan Ayder Yaylası dronla görüntülendi

Rize'de karla kaplanan Ayder Yaylası dronla görüntülendi
Gençler Avrupa ve dünya şampiyonu Nusrat Allahverdi, büyüklerde de zirveyi hedefliyor

Gençler Avrupa ve dünya şampiyonu Nusrat Allahverdi, büyüklerde de zirveyi hedefliyor
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi

Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet