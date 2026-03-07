Doğu Anadolu'da kar ile soğuk hava etkili oluyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ile soğuk hava etkili oluyor.
Erzurum
Erzurum'da gece etkili olan kar, kenti yeniden beyaz örtüyle kapladı. Kentte soğuk hava nedeniyle bazı noktalardaki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, şadırvan ve demirler buzla kaplandı.
Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizliğini sürdürüyor.
Kars
Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar nedeniyle kent merkezi yeniden beyaza büründü, tarihi yapılarda güzel görüntü oluştu.
Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar her tarafı beyaza bürüdü.
Soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Bazı vatandaşlar evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Emirali Bakışçı, kar yağışı ve soğuk havanın devam ettiğini belirterek, "Mart ayında aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Sabah kalktığımızda aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Sabah evimizin önünde arabalarımızın üzerinde biriken karları temizleyip işimize gidiyoruz." dedi.
Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Ardahan
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezi başta olmak üzere yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Yağışın ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Van, Muş ve Bitlis'te 470 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda kar ve tipi nedeniyle 143 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte ulaşımın aksamaması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.
Kentte 39 köy yolunun kapalı olduğunu ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için bir an önce yolları ulaşıma açacaklarını bildirdi.
Bitlis'te gece başlayan kar yağışı nedeniyle 288 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar yağışıyla beyaza bürünen Hizan ilçesinde de araçlar ilerlemekte güçlük çekti, ekipler yolları açmak için çalışma yürüttü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.