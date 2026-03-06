Dolar
Yaşam

Rize'de karla kaplanan Ayder Yaylası dronla görüntülendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Ayder Yaylası dronla havadan görüntülendi.

Bülent İsmailoğlu, Ayfer Koçal  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Rize'de karla kaplanan Ayder Yaylası dronla görüntülendi Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu/AA

Rize

Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası’nda etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla birlikte otel, pansiyon ve yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, yayladaki orman örtüsüyle birlikte görülmeye değer manzaralar oluştu.

Kar altındaki Ayder Yaylası'nda oluşan manzaralar dronla kaydedildi.

