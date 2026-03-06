Rize'de karla kaplanan Ayder Yaylası dronla görüntülendi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Ayder Yaylası dronla havadan görüntülendi.
Rize
Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası’nda etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.
Kar yağışıyla birlikte otel, pansiyon ve yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, yayladaki orman örtüsüyle birlikte görülmeye değer manzaralar oluştu.
Kar altındaki Ayder Yaylası'nda oluşan manzaralar dronla kaydedildi.
