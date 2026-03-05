Dolar
43.99
Euro
51.26
Altın
5,166.67
ETH/USDT
2,129.60
BTC/USDT
72,777.00
BIST 100
13,097.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
logo
Yaşam

Kars'ta beyaza bürünen sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Hüseyin Demirci  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Kars'ta beyaza bürünen sarıçam ormanları dronla görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış, kar yağışının ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlçeyi çevreleyen 2 bin 900 rakımlı Küçük Süphan, 2 bin 600 rakımlı Ağbaba ve Soğanlı dağları beyaza büründü.

Bozayı, vaşak, kurt ve tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunan sarıçam ormanları, karlı manzarasıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İlk Dersim Yeşilay" projesi kapsamında öğrenciler için farkındalık eğitimi düzenlendi
COP31 Başkanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 önceliklerini açıklayacak
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsüne ilişkin gelişmelere dair açıklama
MSB: Kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımız mahfuzdur
Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

Benzer haberler

Kars'ta beyaza bürünen sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Kars'ta beyaza bürünen sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuk hava etkili oluyor
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında kar manzarası havadan görüntülendi

Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarında kar manzarası havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet