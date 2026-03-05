Kars'ta beyaza bürünen sarıçam ormanları dronla görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Kars
Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış, kar yağışının ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
İlçeyi çevreleyen 2 bin 900 rakımlı Küçük Süphan, 2 bin 600 rakımlı Ağbaba ve Soğanlı dağları beyaza büründü.
Bozayı, vaşak, kurt ve tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunan sarıçam ormanları, karlı manzarasıyla güzel görüntüler oluşturdu.
