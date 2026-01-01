Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv'den yayındayız.
Gündem

Konya'da Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi'nin Konya'da başladığını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Konya'da Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi başladı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından "2-13 Mart 2026 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya" ifadesi ile paylaşılan açıklamada, "'Gerçekçi Eğitim, Kesin Başarı' mottosuyla icra edilecek olan Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurların katılımıyla başladı." bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
