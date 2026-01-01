Konya'da Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi'nin Konya'da başladığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından "2-13 Mart 2026 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya" ifadesi ile paylaşılan açıklamada, "'Gerçekçi Eğitim, Kesin Başarı' mottosuyla icra edilecek olan Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurların katılımıyla başladı." bilgisi verildi.
🗓️2 -13 Mart 2026— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2026
📍 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı / Konya
“Gerçekçi Eğitim, Kesin Başarı” mottosuyla icra edilecek olan Şht.Hv.Plt.Yb. Gökhan Korkmaz Millî Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı unsurların katılımıyla başladı.
🗓️ 2 -13 March 2026… pic.twitter.com/PaXfNDF9Jf
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı