Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,982.50
BTC/USDT
67,918.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Gündem

Türk Kızılaydan iftar sonrası kan bağışı daveti

Türk Kızılay, ramazan ayında dönemsel olarak azalan kan bağışlarının, hastanelerde devam eden ihtiyacı etkilememesi için vatandaşlara gönüllü kan bağışı çağrısında bulundu.

Dilhan Türker Yıldız  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Türk Kızılaydan iftar sonrası kan bağışı daveti

Ankara

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ramazan süresince kan bağışı çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Türk Kızılay, vatandaşların bağışlarını daha kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla iftar sonrasında da hizmet vermeye devam ediyor.

"Kan acil değil sürekli ihtiyaç" anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bağış noktaları, iftar sonrası saatlerde açık tutulurken gezici ekipler de çeşitli alanlarda vatandaşlarla buluşuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk Kızılay, ayrıca teravih namazı saatlerinde camilerde, belediyeler tarafından ramazan ayına özel düzenlenen etkinliklerde ve meydanlarda gezici ekipleri aracılığıyla kan bağışı kabul ediyor. Bağışçılara daha kolay erişim sağlanması ve ramazan ayında kan bağışının sürekliliğinin korunması hedefleniyor.

Türk Kızılay, gönüllü kan bağışçılarının desteğiyle ülke genelinde 1140 hastanenin günlük kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.

Bu yılın ilk iki ayında ise 444 bin 702 ünite kan bağışı alınırken ramazan boyunca 4 bini aşkın uzman sağlık personeliyle sürdürülen çalışmalarla bu hayati sistemin kesintisiz şekilde devam etmesi amaçlanıyor.

Bağış noktalarının güncel çalışma saatlerine "kanver.org" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dolandırıcılık yapan sanığa ve IBAN'ını kullandıran arkadaşına hapis cezası
Plastik poşet uygulamasıyla 2,8 milyon ton atığın oluşumu engellendi
Ramazan ayının iki kez başlayacağı 2030'da 36 gün oruç tutulacak
Trafikte hız kuralları "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olarak sınıflandırıldı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası pazartesi başlıyor

Benzer haberler

Türk Kızılaydan iftar sonrası kan bağışı daveti

Türk Kızılaydan iftar sonrası kan bağışı daveti

Türk Kızılaydan üniversitelilere "Anne Eli" iftarları

Kan bağışçısı zabıta hastalara umut olmak için 15 yıldır Türk Kızılayın yolunu tutuyor

Türk Kızılaydan ramazanda 21 ülkede insani yardım seferberliği

Türk Kızılaydan ramazanda 21 ülkede insani yardım seferberliği
Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı, gelecek 5 yıldaki işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı

Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı, gelecek 5 yıldaki işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet