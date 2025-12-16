Sındırgı esnafı için konteyner ve prefabrik çarşı kurulumu devam ediyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerde iş yerleri hasar gören esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için konteyner ve prefabrik dükkan kurulumlarını sürdürüyor.
Balıkesir
AFAD koordinasyonunda 10 Ağustos'tan bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede toplam 40 konteyner dükkanın kurulumu tamamlandı.
Ayrıca Sındırgı Belediyesine ait Akpınar Yaşam Merkezi'nde 10 depremzede esnafa geçici iş yeri tahsis edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ekimde meydana gelen depremde yıkılan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki iş merkezinin bulunduğu alanda ise AFAD tarafından 11 esnaf için geçici prefabrik çarşı kuruluyor. Çarşının kurulum çalışmalarının kısa sürede tamamlanıp, esnafın hizmet vermeye başlaması bekleniyor.
Ticari hayatı yeniden canlandırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, taleplere göre konteyner dükkan kurulumları da devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.