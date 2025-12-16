Dolar
Gündem

Sındırgı esnafı için konteyner ve prefabrik çarşı kurulumu devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerde iş yerleri hasar gören esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için konteyner ve prefabrik dükkan kurulumlarını sürdürüyor.

Murat Seyman  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Balıkesir

AFAD koordinasyonunda 10 Ağustos'tan bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede toplam 40 konteyner dükkanın kurulumu tamamlandı.

Ayrıca Sındırgı Belediyesine ait Akpınar Yaşam Merkezi'nde 10 depremzede esnafa geçici iş yeri tahsis edildi.

Ekimde meydana gelen depremde yıkılan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki iş merkezinin bulunduğu alanda ise AFAD tarafından 11 esnaf için geçici prefabrik çarşı kuruluyor. Çarşının kurulum çalışmalarının kısa sürede tamamlanıp, esnafın hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Ticari hayatı yeniden canlandırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, taleplere göre konteyner dükkan kurulumları da devam ediyor.

