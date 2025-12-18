Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.
Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı öncesi ziyaret ettiği TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kendisine iletilen veriler ve talepler de toplantıda ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.