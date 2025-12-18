Dolar
Gündem

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı.

Orhan Onur Gemici  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı öncesi ziyaret ettiği TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kendisine iletilen veriler ve talepler de toplantıda ele alındı.

