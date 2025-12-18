Dolar
42.73
Euro
50.25
Altın
4,327.25
ETH/USDT
2,954.00
BTC/USDT
88,351.00
BIST 100
11,319.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde “Konya İl Tanıtım Günleri”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Konya'nın tarihi ve turistik mekanları, Mevlana'yı Anma Törenleri'nde yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Selçuklu ilçesindeki mekanlara ilgi gösterdi.

Abdullah Doğan  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Konya'nın tarihi ve turistik mekanları, Mevlana'yı Anma Törenleri'nde yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı

Konya

Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tropikal Kelebek Bahçesi ile Sille'deki tarihi Aya Elenia Kilisesi, Zaman ve Sille müzeleri, Mevlana'yı Anma Törenleri boyunca en çok ziyaret edilen yerlerden oldu.

Törenler boyunca bu tarihi ve turistik mekanlar, yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tropikal Kelebek Bahçesi, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ziyaretçilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Selçuklu'nun turizm destinasyonları haline gelen lokasyonlarında törenlerin başladığı ilk günden son güne kadar binlerce ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Mevlana Müzesi'nin yanı sıra Tropikal Kelebek Bahçesi ve tarihi Sille'deki müzelerimiz ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu yoğun ilgi hem maneviyatımızı güçlendirdi hem de bizlere büyük gurur yaşattı. Kadim kültürümüzü dünyaya yaymaya ve Konya'nın dünya çapında bir barış merkezi olma vasfını güçlendirmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siber Güvenlik Başkanlığından e-Devlet Kapısı'nın 17. kuruluş yılına ilişkin açıklama
RTÜK'ten iki dijital platform ve üç radyoya idari para cezası
İletişim Başkanlığınca, Türk dünyasını hedef alan dezenformasyona ilişkin panel düzenlendi
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ile Meclis'te bir araya geldi

Benzer haberler

Konya'nın tarihi ve turistik mekanları, Mevlana'yı Anma Törenleri'nde yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı

Konya'nın tarihi ve turistik mekanları, Mevlana'yı Anma Törenleri'nde yaklaşık 120 bin kişiyi ağırladı

Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanmasın" vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Değerlerimize bütünüyle sahip çıkmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz

Ölümünü ilahi aşkına kavuştuğu "düğün" sayan Mevlana, vefatının 752. yılında anılıyor

Ölümünü ilahi aşkına kavuştuğu "düğün" sayan Mevlana, vefatının 752. yılında anılıyor
Mevlana, dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistleri Konya'da buluşturuyor

Mevlana, dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistleri Konya'da buluşturuyor
Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet