Ramazan Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı
Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle denetimlerini artırdı. Ekipler marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.
Ankara
Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ekipler, yaklaşan bayram öncesi, talebin yoğunlaştığı bazı ürünlerin fiyatlarına yönelik kontrollerini artırdı.
Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark, etiket fiyatının değişim tarihi ve ürünün önceki fiyatına bakıldı.
Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, bir marketteki denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak için sürekli sahada olduklarını söyledi.
Ramazan Bayramı öncesi bu denetimleri market, restoran, pastane ve konfeksiyon mağazaları gibi yerlerde sürdürdüklerini ifade eden Çağlayan, "Etiket bulundurması gereken her iş yerinde denetimlerimiz devam ediyor. Bayram öncesi olduğu için çok tüketilen şeker, lokum, kahve, kolonya, kıyafet tarzı ürünleri daha çok denetliyoruz." dedi.
Yılın başından bu yana 600'ün üzerinde iş yerinde yapılan denetimlerde, yaklaşık 1 milyon 250 bin lira ceza kesildiğini dile getiren Çağlayan, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaları durumunda 'Alo 175', e-devlet üzerinden veya ticaret il müdürlüğüne başvurarak şikayetlerini iletebileceklerini belirtti.
Van
Van'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.
Ekipler, bayram öncesi, talebin yoğunlaştığı bazı ürünlerin fiyatlarına yönelik kontrollerini artırdı.
Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farka, etiket fiyatının değişim tarihine ve ürünün önceki fiyatına bakıldı.
Bazı marketlerde etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı arasında fark tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutuldu.
Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, gazetecilere, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik önlemler almak amacıyla denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.
Özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Ayaydın, "Malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret, ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı kontrol edilmektedir." dedi.
Haksız fiyat artışı ile ilgili denetimlerin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Ayaydın, şunları aktardı:
"Son üç aydaki fiyatlar ile bugünkü fiyatlar karşılaştırılarak, fahiş fiyat uygulandığına kanaat getirdiğimiz durumlar tutanaklarla birlikte idari para cezası uygulanmak üzere bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmektedir. Büyük gıda toptancılarına yönelik denetimlerimiz de yapılmakta olup, aynı şekilde devam etmektedir. Düzenli olarak yapılan denetimlerimiz Ramazan Bayramı öncesi sıklaştırılmıştır. Bir taraftan fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak için haksız fiyat artışları, diğer taraftan da fiyat etiketlerindeki uygunsuzlukların sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermek amacıyla hem masada hem de sahada gerçekleştirdiğimiz yaygın ve yoğun denetimlerimiz ile etkin mücadelemize kararlılıkla ve hassasiyetle devam edeceğiz. 2026'da 421 firmaya denetim gerçekleştirdik."
Kayseri
Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.
Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan ve beraberindeki ekipler, il genelindeki denetimlerini merkez Melikgazi ilçesindeki marketlerde sürdürdü.
Ekipler, iş yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketleri kontrol etti. Market arabasıyla alışveriş yapan ekipler, etiket ve kasadaki fiyatları karşılaştırdı.
Dinçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda il genelinde fiyat etiketi, menü ve haksız fiyat artışı, kasa ve reyon fiyat farkına yönelik kontrollerin aralıksız sürdüğünü söyledi.
Ramazan ayı boyunca 227 firmada 7 bin 349 ürünün denetimini gerçekleştirdiklerini belirten Dinçaslan, "30 firmada 46 aykırılık tespit ettik ve toplam 826 bin 498 lira idari ceza uyguladık. Ayrıca ramazan ayı öncesi ve devamında da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde tüketicilerin korunması için denetimlerimiz ve rehberlik faaliyetlerimiz devam etmektedir. En iyi denetim elemanı bilinçli tüketicidir." dedi.
Malatya
Malatya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.
Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince raflarda fiyat tespiti yapılan ürünlerin kasa fiyatları eşleştirildi, restoran ve kafe gibi işletmelerin girişindeki fiyatlar, menü fiyatları ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.
Denetimlere katılan Ticaret İl Müdür Vekili Songül Esen, gazetecilere, bakanlığın talimatları doğrultusunda market, kafe, restoran, fırın ve pastanelerde denetimlere devam ettiklerini söyledi.
Ocak ayından bu yana 1707 işletmede 117 bin 859 ürüne denetim yapıldığını belirten Esen, "Etiket denetiminde tespit edilen ihlal sayısı 316 olup uygulanan cezai işlem miktarı 1 milyon 255 lira. Ramazan boyunca denetimlerimize 655 firma ile 85 bin 986 üründe denetleme yapıldı, aykırı 63 firmaya 255 üründe toplam 1 milyon 13 bin lira cezai işlem uygulandı. Garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu kapsamında da 53 firmada 141 ürün denetlendi." diye konuştu.
Esen, tüketicinin korunması ve perakende ticaretin düzenlenmesine ilişkin kanunlar kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti.
Vatandaşların huzurlu ve güvenli ortamda alışveriş yapmasının amaçlandığını aktaran Esen, şunları kaydetti:
"Fahiş fiyatın önüne geçilmesi ve fırsatçılığa yer verilmemesi amaçlanıyor. Rutin denetimlerimiz kent merkezinde ve ilçelerde belli aralıklarla hızlı şekilde yapılmakta. CİMER üzerinden, haksız fiyat artışı hattı üzerinden ve müdürlüğümüze resen yapılan talepler doğrultusunda denetim ekiplerimiz, sahada vatandaşlarımızın güvenli şekilde alışveriş yapmasına hizmet etmektedir."