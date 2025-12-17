Dolar
42.72
Euro
50.11
Altın
4,321.04
ETH/USDT
2,920.00
BTC/USDT
86,484.00
BIST 100
11,307.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin açıklama: Rakam için çok erken

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

İsa Toprak  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin açıklama: Rakam için çok erken

TBMM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin Genel Kurul'daki görüşmeleri için geldiği TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Işıkhan, komisyonun ikinci toplantısını yarın yapacağını, sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu yanıtlayan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"72 ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz, 69 tanesi yerli üretim"

"Genel Kurul konuşmamızda bir müjdemiz olacak. Öncelikle 72 ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz, 69 tanesi yerli üretim" ifadelerini kullanan Işıkhan, 9'u romatolojik, 9'u diyabet, 3'ü kanser, 2'si MS olan 72 ilacı yarından itibaren vatandaşların SGK kapsamında alabileceğini dile getirdi.

Diğer müjdeleri de paylaşan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza 1000 sözleşmeli personel alacağız. Bununla ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak. Mülakat olmayacak. ÖSYM belirleyecek ve atayacak. Son olarak da 100 müfettiş yardımcısı alacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin en kirli havasına sahip Iğdır'da bol oksijen için ağaçlandırma hamlesi
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin açıklama: Rakam için çok erken
Sındırgı ve Simav'daki depremler, Santorini'deki depremlere benziyor
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Benzer haberler

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin açıklama: Rakam için çok erken

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin açıklama: Rakam için çok erken

SGK'nin geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi

İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacına Türkiye'den destek

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin açıklama

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi
Yeni asgari ücret için görüşmeler başladı

Yeni asgari ücret için görüşmeler başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet