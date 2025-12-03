Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ve Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda, son dönemdeki gelişmelere atıfla, NATO üyesi 3 kıyıdaş ülke açısından Karadeniz'in güvenliğine verilen önem vurgulandı.
Serbest ticaret akışının sürekliliği ile deniz yollarının ve kritik altyapının güvenliğinin küresel ve bölgesel düzeyde hayati önem taşıdığı belirtildi.
Karadeniz'de seyrüsefer serbestisine ve uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerektiğine, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin titizlikle uygulanmasının önemine işaret edildi.
Dayanışma içinde hareket ederek Karadeniz'in barış, istikrar ve işbirliği denizi olarak kalmasını sağlamaya yönelik irade beyan edildi.