Muş'ta jandarma ekiplerinden işaret diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı
Muş'ta jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle mesaj yayımladı.
Muş
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli birimlerde görevli personel kamera karşısına geçti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Jandarma personeli, engellilere yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması için işaret diliyle "Sevgi engel tanımaz, Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun" mesajı yayımladı.
Ekipler, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının önemine vurgu yaparak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.