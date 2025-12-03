Dolar
Gündem

Muş'ta jandarma ekiplerinden işaret diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

Muş'ta jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işaret diliyle mesaj yayımladı.

03.12.2025
Muş'ta jandarma ekiplerinden işaret diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

Muş

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli birimlerde görevli personel kamera karşısına geçti.

Jandarma personeli, engellilere yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması için işaret diliyle "Sevgi engel tanımaz, Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun" mesajı yayımladı.

Ekipler, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının önemine vurgu yaparak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

