Dolar
42.45
Euro
49.56
Altın
4,221.19
ETH/USDT
3,079.30
BTC/USDT
92,340.00
BIST 100
11,036.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Ankara

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 81 ilimizde sevgiyle, özveriyle, özenle beraber görüyor, beraber duyuyor, beraber söylüyor, beraber yürüyoruz. Biz hayatı paylaşıyor, engelleri beraber aşıyoruz."

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, güvenlik güçlerinin engellilerle bir araya geldiği görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
İstanbul'da "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yeni dava
İletişim Başkanlığının "Türkiye Yüzyılı, Erişilebilirlik Yüzyılı" çalışması yayımlandı

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı

Milli para sporcular bu yıl uluslararası organizasyonlarda 218 madalya kazandı

FETÖ'ye yönelik 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli tutuklandı
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefiyle terörün gölgesinin düştüğü değil, büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız

Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefiyle terörün gölgesinin düştüğü değil, büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet