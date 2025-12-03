İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 81 ilimizde sevgiyle, özveriyle, özenle beraber görüyor, beraber duyuyor, beraber söylüyor, beraber yürüyoruz. Biz hayatı paylaşıyor, engelleri beraber aşıyoruz."
Bakan Yerlikaya, paylaşımında, güvenlik güçlerinin engellilerle bir araya geldiği görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.
