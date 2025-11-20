Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hafter ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hafter ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hafter ile Ankara'da görüştü.

