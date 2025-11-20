Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hafter ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hafter ile Ankara'da görüştü.
