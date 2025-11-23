Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,829.70
BTC/USDT
87,041.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Hımeymim anlaşmasını inceledim, tek taraflı bir anlaşma

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Rusya'yla dengeli bir ilişki gözettiklerini belirterek, "Hımeymim anlaşmasını inceledim. Tek taraflı bir anlaşma. Biz ilişkiyi Suriye'nin menfaati doğrultusunda yeniden düzenleyeceğiz." dedi.

Ömer Koparan  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Hımeymim anlaşmasını inceledim, tek taraflı bir anlaşma

Şam

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İngiltere'nin başkenti Londra'da, El Mecelle dergisine açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ile herhangi bir anlaşmanın ancak İsrail güçlerinin 7 Aralık 2024 hattına çekilmesi halinde mümkün olacağını belirten Şeybani, "Toprak işgal altındayken anlaşma olmaz." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD'ye yaptığı ziyarete değinen Şeybani, ABD'nin Suriye'de "SDG" adını kullanan PKK/YPG, İsrail ile güvenlik düzenlemeleri ve Caesar Yasası yaptırımlarının kaldırılması konularında kendilerine bazı taahhütlerde bulunduğunu kaydetti.

Şeybani, "SDG'ye verilebilecek her şeyi verdik; saygı, haklar, temsil, güvenlik teminatları." dedi.

Örgütten teslim olmasını değil, devlet çatısı altında ortaklığı kabul etmesini istediklerini anlatan Şeybani, "ABD'ye de, SDG'yi yüzüstü bırakmadan hukuki statüye oturtacak bir model sunduk." ifadelerini kullandı.

Şeybani, ABD'nin PKK/YPG ile anlaşmanın uygulanması konusunda garantörlük sözü verdiğini söyleyerek, "SDG ile çözümün önünde duran tüm engelleri kaldırdık, yeter ki birlikte yürüyelim." dedi.

İsrail'le ilişkiler

Şeybani, İsrail'le ilişkilerde gelinen durum hakkında, "Toprağımız işgal altındayken barış olmaz. İsrail, 7 Aralık 2024 sınırına çekilmeden anlaşma imzalanmaz." değerlendirmesinde bulundu.

1974 anlaşmasının tamamen rafa kaldırılmasını ve o yokmuş gibi 2025'te yeni bir anlaşma yapılma talebini reddettiklerini belirten Şeybani, güven inşası için aşamalı bir çerçeve öngördüklerini kaydetti.

Şeybani, buna göre, bazı bölgelerde polis noktalarının, bazı bölgelerde hafif silahlı birliklerin, belirli alanlarda ise askeri varlığın konuşlandığı, silahların sınırlandırıldığı geçici bölge oluşturmayı öngördüklerini söyledi.

Şeybani, ABD'nin İsrail'e baskı yapacağı konusunda Şam yönetimine söz verdiğini, buna karşın İsrail ordusu işgali bitirmeden hiçbir anlaşmaya imza atılmayacağını yineledi.

Suriye'nin önünde 10–15 yıllık bir yeniden inşa süreci olduğuna dikkati çeken Şeybani, ülkenin güvenlik ve ekonomik destek arayışının denge siyaseti gerektirdiğini vurguladı.

Şeybani, "Bizim aradığımız, Suriye'ye istikrar, kalkınma ve yeniden inşa sağlayacak ortaklıklardır." dedi.

Rus üslerinin durumu

Şeybani, Rusya ile ilişkileri nasıl düzenlediklerine ilişkin bir soru üzerine de Beşşar Esed rejiminin devrildiği operasyon sırasında Rus hava kuvvetlerini etkisiz hale getirmenin yolunu aradıklarını anlattı.

"Rusların Suriye'deki çıkarı nedir? Çıkarları Beşşar rejimi midir, yoksa Suriye devleti midir?" sorusuna yanıt geliştirdiklerini kaydeden Şeybani,"(Rusya'ya hitaben) Şöyle dedik: Beşşar rejiminin düşmesi, Rusya'nın Suriye'den çıkması demek değildir." ifadelerini kullandı.

Şeybani, Rusya ile dengeli bir ilişki gözettiklerini belirterek, "Hımeymim (askeri üssü) anlaşmasını inceledim. Tek taraflı bir anlaşma. Biz ilişkiyi Suriye'nin menfaati doğrultusunda yeniden düzenleyeceğiz. Menfaat varsa devam ederiz. Yoksa etmeyiz. Dekor olarak bırakmayacağım." dedi.

Suriyeli Bakan, Rusya'nın aldığı pozisyonun akıllıca olduğunu ifade ederek, "İranlılardan çok daha zeki, çok daha pragmatik. Biz aşılabilir olanı aşmaya çalışıyoruz. Nerede Suriye'nin çıkarına dair işaret varsa oraya yöneliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım
Bakan Tunç: 2013'ten itibaren 8 milyon uyuşmazlığın 4,5 milyonu arabuluculukla çözüldü
24 Kasım kapsamında "eğitimde fark yaratan" öğretmenler de Ankara'da ağırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek Oturumu'na katıldı

Benzer haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Hımeymim anlaşmasını inceledim, tek taraflı bir anlaşma

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Hımeymim anlaşmasını inceledim, tek taraflı bir anlaşma

Halep'in son dokuma ustalarından 80 yaşındaki Ezrak: Tezgahta dokunan kumaşta ruh var

İsrail son bir yılda 800 kilometrekarelik Suriye toprağını daha işgal etti

Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü
Suriye yaptırımlarında dönüm noktası: Şara-Mast buluşması

Suriye yaptırımlarında dönüm noktası: Şara-Mast buluşması
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki ihlallerini sürdürüyor

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalındaki ihlallerini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet