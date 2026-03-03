Dolar
43.98
Euro
50.91
Altın
5,045.74
ETH/USDT
1,946.10
BTC/USDT
66,754.00
BIST 100
12,916.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Tuğba Altun, Sümeyye Dilara Dinçer  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakan Fidan, Ankara'nın Kızılay semtinde yer alan Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yaptığı ziyarette, incelemelerde bulundu ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrılardan birkaçını dinleyen Fidan, ziyaret sırasında AA'ya yaptığı açıklamada, merkezde dünyanın dört bir tarafındaki Türk vatandaşlarının taleplerine ve sorularına yanıt verildiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fidan, "Şu anda Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde bulunmaktayız. Burada 7/24 arkadaşlarımız faaliyet göstermekte. Dünyanın dört bir tarafında bulunan vatandaşlarımızın taleplerine, sorularına cevap verilmekte. Özellikle hem alandaki misyonlardaki arkadaşlarımız hem de merkezdeki arkadaşlarımız bir yazılım marifetiyle bu çağrıları yönetmekte ve cevap vermekte." ifadelerini kullandı.

Merkezde yoğun bir faaliyet olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Birçok dilde arkadaşlarımız çağrılara cevap vermekte. Birçok talep oluyor, özellikle son günlerde İran savaşı yüzünden, mücavir bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soru ve talep var. Bunlar, burada alınıyor, yönlendirmeler yapılıyor, daha ileri atılması gereken adımlar varsa üst makamlara iletiliyor, hemen duruma vaziyet ediliyor."

Yurt Dışında Yaşayan Türkler ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 7/24 bu hizmetleri yerine getirmek için çalıştığını söyleyen Fidan, "Ben de burada, huzurlarınızda arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı
Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hafta boyunca yurt genelinde yeni yağışlı hava etkili olacak

Benzer haberler

Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor

Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır

Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi
Gazze Barış Kurulu toplantısında Türkiye'ye teşekkür

Gazze Barış Kurulu toplantısında Türkiye'ye teşekkür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet