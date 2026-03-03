Dolar
Politika

Bakan Fidan: İran'ın hiçbir ayrım yapmadan körfez ülkelerini bombalaması yanlış bir strateji

Dışişleri Bakanı Fidan, "İran'ın hiçbir ayrım yapmadan bütün buraları (Körfez ülkeleri) bombalaması inanılmaz derecede yanlış bir strateji." dedi.

Can Efesoy  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Bakan Fidan: İran'ın hiçbir ayrım yapmadan körfez ülkelerini bombalaması yanlış bir strateji Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

