Bakan Fidan: İran'ın hiçbir ayrım yapmadan körfez ülkelerini bombalaması yanlış bir strateji
Dışişleri Bakanı Fidan, "İran'ın hiçbir ayrım yapmadan bütün buraları (Körfez ülkeleri) bombalaması inanılmaz derecede yanlış bir strateji." dedi.
Ankara
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.