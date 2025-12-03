Dolar
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni”nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Mersin'de cam kemik hastası çocuğun Yerköprü Şelalesi'ni görme hayali gerçek oldu

Mersin'de cam kemik hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Kerim Doğan, sağlık ekiplerinin desteğiyle Yerköprü Şelalesi'ni gezme imkanı buldu.

Serkan Avci  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Mersin'de cam kemik hastası çocuğun Yerköprü Şelalesi'ni görme hayali gerçek oldu

Mersin

İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşan Fatma Neval Gürbüz, öğretmen babasının öğrencisi olan Doğan'ın Mut ilçesindeki şelaleyi görmek istediğini iletti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sağlık ekipleri, Müdürlüğün "Kalbimdeki Yer Projesi" kapsamında çocuğu evinde ziyaret etti.

Anne Teslime ve baba Murat Doğan'ın karşıladığı ekipler, cam kemik hastası çocuğu ambulansla şelaleye götürdü.

Tekerlekli sandalyeye bindirilen Doğan, ailesiyle Yerköprü Şelalesi'ni inceleme şansı buldu.

Kerim Doğan, hayalini gerçeğe dönüştüren sağlık personeline teşekkür etti.

