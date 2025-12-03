Dolar
logo
Gündem

Galata Kulesi'ne savaşlarda engelli kalan çocuklar ve sivillerin videosu yansıtıldı

Türkiye Beyazay Derneğince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Galata Kulesi'ne, savaşlar sonrasında engelli kalan çocukların ve sivillerin anlatıldığı video yansıtıldı.

Halis Akyıldız  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Galata Kulesi'ne savaşlarda engelli kalan çocuklar ve sivillerin videosu yansıtıldı Fotoğraf: Harun Uyanık/AA

İstanbul

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kuleye, savaşlar sonrasında engelli kalan çocukların ve sivillerin anlatıldığı video ile "Savaş nerede olursa olsun, ardında sadece yıkım bırakır. Yıkılan sadece şehirler değildir. Hayaller yıkılır, bedenler sakatlanır, hayatlar yarım kalır. Her savaş, ardında binlerce engelli bırakır. Biz diyoruz ki savaşları engelleyin, engelli kalmayalım." yazısı yansıtıldı.

Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Özkan, buradaki konuşmasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün dünya genelinde milyonlarca insanın yaşamında derin izler bırakan bir gerçeği yeniden hatırlatma fırsatı sunduğunu söyledi.

Savaşlar ve çatışmaların özellikle çocukların hayatında geri dönüşü olmayan bedensel ve ruhsal kayıplara yol açtığını vurgulayan Özkan, toplumun geleceğini oluşturan nesillerin yaşam kalitesini derinden etkilediğini belirtti.

Özkan, bu nedenle engelliliğin yalnızca bireylerin değil, insanlığın ortak sorumluluğu olarak ele alınması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Beyazay olarak 3 Aralık vesilesiyle bir kez daha vurguluyoruz ki barış en büyük korunma, farkındalık ise en güçlü dayanışmadır. Toplumun her kesimini, engellilik konusundaki duyarlılığı artırmaya, birlikte yaşama kültürünü oluşturmaya, savaşların ortaya çıkardığı bu kalıcı etkileri görmeye ve görünür kılmaya davet ediyoruz."

Gösterimi ilgiyle izleyen vatandaşlar ile turistler kule önünde cep telefonuyla fotoğraf çektirdi.

