Mersin'de akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin
Ebubekir Güven idaresindeki 26 VF 647 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Mersin-Adana Otoyolu, Mersin Serbest Bölgesi bağlantı yolunda alev aldı.
Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Mersin'de akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 29, 2025
• Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi
• Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bağlantı yolunun çift şeridini trafiğe kapattıhttps://t.co/fLEpLWufIz pic.twitter.com/Tt3S4fzZ7B
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bağlantı yolunun çift şeridini trafiğe kapattı.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu tankerdeki yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolun trafik akışına yeniden açılacağı öğrenildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı