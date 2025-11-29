Dolar
Gündem

Manisa'da ekip aracının tıra çarpması sonucu yaralanan polis hastanede şehit oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal, hastanede şehit oldu.

Ahmet Bayram  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Manisa'da ekip aracının tıra çarpması sonucu yaralanan polis hastanede şehit oldu Fotoğraf: Mehmet Akif Sarıhan/AA

Manisa

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Ünal, buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Ünal, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesinin, işlemlerin ardından memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, şehit polis memuru Ünal için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ünal'ın, 15 Kasım'da resmi aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu yaralandığını hatırlattı.

Ünal'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün şehit olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aynı kazada ekip arkadaşı polis memuru Ali Barut evladımız da olay yerinde şehit olmuştu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun."

Kaza

Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, 15 Kasım'da Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarpmış, kazada araçtaki polis memuru Ali Barut (34) olay yerinde şehit olmuş, ağır yaralanan Ünal hastaneye kaldırılmıştı.

