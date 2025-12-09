Dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İstanbul'da "15. Türkiye Enerji Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Gündem

Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, seyir halindeki kamyonet, otomobil ve yolcu minibüsünde hasara neden oldu.

Mehmet Umut Bakay  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi Fotoğraf: Mehmet Umut Bakay/AA

Mersin

İlçede devam eden sağanakla etkili olan rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Alanı'nın önündeki bir ağaç trafik akışının yoğun olduğu İsmet İnönü Bulvarı'na devrildi.

Yoldan geçen 33 AUH 517 plakalı kamyonet, ağacın altında kaldı, dallar da 33 BCY 104 plakalı otomobilin ve 33 M 1055 plakalı yolcu minibüsünün üzerine düştü.

Bu sırada minibüs, önündeki kamyonete çarptı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda hasara neden olan ağacın kaldırılması için itfaiye ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi
