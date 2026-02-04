Doğu'da soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Erzurum
Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.
Erzurum'da son günlerde aralıklarla etkili olan kar, gece yeniden başladı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.
Belediye ekiplerinin kaldırım ve caddelerde temizlik çalışması yaptığı kentte, vatandaşlar da iş yerlerinin önündeki karı temizledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ekipler ayrıca buzlanma nedeniyle yollarda tuzlama çalışması yürütüyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 3,5 kilogram yağış düştü, kar kalınlığı 24 santimetre ölçüldü.
Kars'ta tilki avlanırken görüntülendi
Kars'ta 2 gündür görülen kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.
Soğuk hava nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu. Karla kaplı arazide yiyecek arayan tilki görüntülendi.
Akyaka ilçesinde de kar yağışıyla köyler beyaza büründü. Öğrenciler kar topu oynayıp kardan adam yaparak eğlendi.
Kardan kapanan Ardahan-Kars kara yolu ulaşıma açıldı
Ardahan'da da etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, yollarda buzlanma oluştu.
Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün tüm araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunun Ardahan tarafı Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Karla mücadelenin ardından yol, önce küçük araçlara, ardından tüm araçlara açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.