İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 27 zanlıdan 19'u yakalandı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Ali Kaya'nın da olduğu 19 zanlı gözaltına alındı.