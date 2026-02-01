Dolar
Gündem

Uşak'ta yağış nedeniyle yol çöktü

Uşak'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yol çöktü.

Mehmet Çalık  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Uşak'ta yağış nedeniyle yol çöktü

Uşak

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Aşağı Karacahisar köyü yakınlarında yolda çökme meydana geldi.

Haber verilmesiyle bölgeye AFAD, jandarma ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yolun bir bölümünde çökme meydana gelmesi ve belirli yerlerinde de derin çatlakların oluşmasından dolayı trafiğe kapatıldı.

Köylere ulaşımın aksamaması için Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince de alternatif bir güzergah çalışmalara başlandı.

Öte yandan Aşağı Karacahisar ve Çamyuva köylerinde yaşayan vatandaşlara yolu kullanmamaları konusunda duyuru yapıldı.

