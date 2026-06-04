Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, bazı ülkelerde yaşanan gıda sorunu ve yardımlar konusunda fonların yetersizliğine işaret etti.

WFP İcra Direktör Yardımcısı Skau, bazı ülkelerde yaşanan gıda sorununa dikkati çekti Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, bazı ülkelerde yaşanan gıda sorunu ve yardımlar konusunda fonların yetersizliğine işaret etti.

Skau, New York'ta düzenlenen basın toplantısında, bazı ülkelerde yaşanan gıda güvensizliğiyle ilgili güncel bilgiler paylaştı.

Çoğu Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelerle ilgili kötü gidişatın altını çizen Skau, "Somali'de halihazırdakine ek olarak 2,5 milyon insanın daha ciddi gıda güvensizliği yaşadığını görüyoruz. Afganistan'da bu sayı 2,3 milyon, Sri Lanka ise 1,3 milyon." dedi.

Skau, üç ülkede de gıda fiyatlarındaki artışı tetikleyen farklı sorunlar olduğunu belirterek, insani yardım fonlarında ve kalkınma çalışmalarındaki yetersizlik ile yardım operasyonlarının maliyetinin önemli ölçüde artmasını bu sorunlara örnek gösterdi.

Aynı zamanda, geçen yıl yardım fonlarında yüzde 40'lık bir düşüş yaşandığını hatırlatan Skau, bunun "tarihi bir düşüş" olduğunu, bu seviyenin bu yıl içinde istikrara kavuşmasını umduğunu aktardı.

Skau, Doğu Afrika'nın büyük bölümünde ekim ve yağmur mevsiminin yaklaştığına değinerek, özellikle Somali'de verimliliğin düşmesinden "endişe duyduklarını" ve bölgede yaşanan çatışmalar ile Ebola salgınının da bunu tetikleyebileceğini söyledi.

Ayrıca Afganistan'da "apaçık" bir gıda krizi yaşandığını vurgulayan Skau, ülkede geçen yıl yaşanan şiddetli deprem ve büyük sel felaketlerinin ardından Pakistan'la yaşanan çatışma ve ABD/İsrail-İran Savaşı'nın da bu duruma etkisinden bahsetti.

"Tüm bunların ortasında, çoğunluğu Pakistan'dan ve İran'dan olmak üzere yaklaşık 2,8 milyon insan geri dönmek zorunda kaldı." diyen WFP yetkilisi, bu sayının Afganistan nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına karşılık geldiğinin altını çizdi.

Gazze, Lübnan ve Sudan'daki kötü gidişata işaret etti

Konuşmasında Gazze'deki insani duruma da değinen WFP İcra Direktörü Yardımcısı Skau, "Ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze'de geniş çaplı müdahalelerde bulunabildik ancak son birkaç haftadır ya da Körfez'deki savaşın tırmanmasından bu yana artan bir baskı altındayız." ifadesini kullandı.

Gazze'de, barınma sektörü, su, sanitasyon ve sağlık hizmetleri konusunda yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Skau, aynı zamanda kız ve erkek çocuklarını okula döndürme çabalarında da yeterli ilerleme kaydedilemediğini dile getirdi.

"Gazze'deki yaşam acımasız olmaya devam ediyor." diyen Skau, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da da faaliyet göstermeye çalıştıklarını ancak yetersiz kaldıklarını belirtti.

Skau ayrıca, Yemen'deki gıda güvenliği durumu konusunda da "derin endişe duyduklarını" ve ülkedeki gıda krizinin giderek kötüleştiğini vurguladı.

Lübnan'daki yardım faaliyetlerinin de düzensiz ve risk altında devam ettiğini kaydeden Skau, Afrika ülkesi Sudan'da da her yıl 4-5 milyon kişiye gıda yardımında bulunurken bu yıl bu rakamın 3-4 milyon aralığına indiğini sözlerine ekledi.

