Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Tantekin, Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 220 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin yatırım fırsatları Brüksel'de iş dünyasına tanıtıldı Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Tantekin, Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 220 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 220 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi halinde bu rakamın önümüzdeki 10 yılda iki katına çıkabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği işbirliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla TOBB Brüksel Temsilciliği'nde "Celebrating 20 Years of Excellence" programı düzenlendi.

Programda konuşan Tantekin, geçen ay Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığında gerçekleştirilen ekonomik misyon kapsamında geniş bir iş dünyası heyetini İstanbul ve Ankara'da ağırladıklarını anımsattı.

Benzer son ziyaretin 2012'de yapıldığını belirten Tantekin, uzun bir aradan sonra Belçika'nın ekonomik misyonunu yeniden Türkiye'de görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ekonomik misyonun ardından iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki karşılıklı güven ve iş birliğinin daha da güçleneceğine inandığını dile getiren Tantekin, "Hem yeni bağlantılar kurma hem de anlaşmalar imzalama konusunda başarılı olduk. Savunma sanayisi de dahil olmak üzere özel sektör ve kamu kurumları arasında yaklaşık 40 anlaşma imzalandı." dedi.

Türkiye'nin güçlü ekonomisi, genç ve dinamik nüfusu, sağlam altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Tantekin, Türkiye ile Belçika'nın stratejik konumlarının da ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemine dikkati çeken Tantekin, "Türkiye, Avrupa değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Avrupa ekonomisinin önemli bir unsurudur. Avrupa, Avrupa Birliği'nden daha geniştir. Biz, Avrupa'nın bir parçasıyız. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, AB ve üye ülkelerle ilişkilerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tantekin, "Bugün Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 220 milyar dolar düzeyindedir. Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi halinde bu rakamın önümüzdeki 10 yıl içinde iki katına çıkabileceği öngörülüyor. Böyle bir gelişme yalnızca Türk şirketlerine değil, AB ve Belçika şirketlerine de önemli faydalar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Son 20 yılda Türkiye'ye 280 milyar dolarlık uluslararası yatırım"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ise "Son 20 yılda Türkiye'ye 280 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi. Bu da yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güveni ve ülkenin potansiyelini açıkça ortaya koyuyor." dedi.

Türkiye'nin insan kaynağı ve ekonomisiyle son derece dayanıklı bir ülke olduğunu ifade eden Polat, ekonominin sürdürülebilir büyüme performansı sergilediğini kaydetti.

Polat, "Türkiye, geçen yıl itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline geldi. Son 20 yılda, Çin ve Hindistan hariç tutulduğunda, ortalama yüzde 5,3'lük büyüme oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldı." diye konuştu.

Enflasyonla mücadele programına kararlılıkla bağlı kalındığını belirten Polat, birkaç yıl içinde tek haneli enflasyon seviyelerine ulaşılmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik reformlarını sürdürdüğünü vurgulayan Polat, "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile Türkiye bugün dünyanın en liberal yatırım mevzuatlarından birine sahip ülkelerden biri haline geldi. Türkiye'de şirket kurduğunuzda yerli şirketlerle aynı haklara, teşviklere ve avantajlara sahip oluyorsunuz. Uluslararası tahkim kabul ediliyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın kesişim noktasında bulunduğuna işaret eden Polat, Türkiye'den dört saatlik uçuş mesafesinde bulunan 56 ülkeye ve yaklaşık 30 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe erişim sağlanabildiğini anlattı.

Türkiye'nin genç, eğitimli ve yetenekli nüfusunun önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Polat, geçen yıl ülkenin 65 milyon turisti ağırladığını ve dünyanın en çok ziyaret edilen dördüncü ülkesi konumunda bulunduğunu söyledi.

Polat, geçen yıl yaklaşık 350 bin yabancı öğrencinin üniversite eğitimi almak için Türkiye'ye geldiğini, bunun uzun vadede ülkeye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin geniş diplomatik temsil ağına da işaret eden Polat, "Türkiye, Çin ve ABD'nin ardından dünyanın en geniş diplomatik temsil ağlarından birine sahiptir. Bu ağı sürdürmek maliyetlidir ancak ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

Türkiye'nin yerinde görülerek değerlendirilmesi gerektiğini belirten Polat, kurum olarak yatırımcılara rehberlik etmekten memnuniyet duyacaklarını aktardı.

Polat, "Yirmi yıl önce Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirket sayısı yalnızca 5 bindi. Bugün ise 80 bine ulaştı. Son 20 yılda Türkiye'ye 280 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi. Bu da yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güveni ve ülkenin potansiyelini açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Benelüks Ülkeleri Danışmanı Ethem Tokgözlü, moderatörlüğünde gerçekleştirilen program kapsamında, Katoen Natie şirketinde Petrokimya EMEA Bölgesi Ticari ve İş Geliştirme Müdürü Geert de Roovere, Puratos Grubunun Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Finans Başkanı Ellen Dooms ve Belçika İşletmeler Federasyonu (VBO-FEB) Başkanı Rene Branders Türkiye faaliyetlerine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Çok sayıda üst düzey yetkili ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı programın ardından, davetlilere Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli Türk yemekleri ikram edildi.