logo
Gündem

Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle cami minaresinin külahı yan yattı, bazı evlerin çatısı uçtu.

Cem Kalkan  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Aydın

İlçenin Başçayır, Sarıçam, Ahatlar, Kıran, Gökkiriş ve Cumayanı Mahallesi'nde sağanak ve fırtına etkili oldu.

Bazı noktalarda ağaçlar devrildi, evlerin çatısı uçtu.

Cumayanı Mahallesinde fırtınanın etkisiyle mahalle camisinin külahı yan yattı. Sarıçam Mahallesi'nde ise inşaat halindeki müstakil bir evin duvarları yıkıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Köşk belediyelerine bağlı ekipler, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.


Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

