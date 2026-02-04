Dolar
43.51
Euro
51.51
Altın
5,078.37
ETH/USDT
2,282.60
BTC/USDT
76,407.00
BIST 100
13,946.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 22 şüpheli gözaltına alındı

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde sosyal medya aracılığıyla "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 22 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayet üzerine yürütülen inceleme ve analizlerde, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunun işlendiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen toplam 22 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma, sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesinin sağlanması, yatırımcıların korunması ve suçtan kaynaklanan gelirlerin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Başsavcılık tarafından "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçuna ilişkin yürütülen başka soruşturmada ise 1 şüphelinin KRGYO pay piyasasına yönelik "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediği tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla Ankara'da gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni evine yerleşen dede ile torununa ilişkin paylaşım yaptı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Doğu'da soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 22 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 22 şüpheli gözaltına alındı

BIST 100 endeksi 1997'den beri en iyi ocak ayı performansını sergiledi

ABD, hiçbir büyük ticaret ortağının döviz manipülasyonu yaptığını tespit etmedi

ABD, hiçbir büyük ticaret ortağının döviz manipülasyonu yaptığını tespit etmedi
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Borsa 13.000 puanı aşarak rekor kırdı

Borsa 13.000 puanı aşarak rekor kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet