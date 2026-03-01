Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı düşürüldü
Borsa İstanbul AŞ, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü.
Borsa İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Borsamız Yönetim Kurulunun 1 Mart tarihli kararıyla Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.