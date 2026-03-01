Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,915.90
BTC/USDT
65,263.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
logo
Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı düşürüldü

Borsa İstanbul AŞ, Pay Piyasası'nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürdü.

Uğur Aslanhan  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı düşürüldü

Istanbul

Borsa İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Borsamız Yönetim Kurulunun 1 Mart tarihli kararıyla Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suç unsuru oluşturduğu tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli
DMM'den "Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Çiftçi: Savunma sanayisinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, istiklal ve istikbal mücadelesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran lideri Hamaney için taziye mesajı
Bakan Göktaş: Biliyoruz ki güçlü toplum, başkalarının dertleriyle dertlenen insanların omuzlarında yükselir

Benzer haberler

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı düşürüldü

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda emir/işlem oranı düşürüldü

DMM "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet