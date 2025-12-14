Dolar
Gündem

Gümüşhane'deki Ünlüpınar Barajı ile Bayburt'taki Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gümüşhane'deki Ünlüpınar Barajı ile Bayburt'taki Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandığını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Gümüşhane'deki Ünlüpınar Barajı ile Bayburt'taki Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı

Ankara

Yumaklı, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gümüşhane'ye bir müjdeleri olduğunu belirterek, "Ünlüpınar Barajı'nda su tutuldu. 373 milyon lira maliyetle hayata geçireceğimiz baraj, 10 bin 930 dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuştururken ekonomimize yıllık 93 milyon lira katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bayburt'a da müjdeleri olduğunu vurgulayan Yumaklı, Yelpınar Göleti'nde su tutulduğunu aktardı.

Yumaklı, göletin sağlayacağı ekonomik katkıya dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"377 milyon lira yatırımla şehrimize kazandıracağımız gölet, 9 bin 900 dekar tarım arazisine can suyu olurken ülke ekonomisine yıllık 85 milyon lira katkı sağlayacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

