logo
Gündem

Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
