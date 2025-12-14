Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
