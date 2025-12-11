Dolar
42.61
Euro
49.99
Altın
4,212.61
ETH/USDT
3,201.40
BTC/USDT
90,208.00
BIST 100
11,237.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kasımda yağışlar hem normalin hem de geçen yılın altında kaldı

Türkiye'de bu yılın kasım yağışları, normaline göre yüzde 43, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azaldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Kasımda yağışlar hem normalin hem de geçen yılın altında kaldı

Ankara

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemi uzun yıllar kasım ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 58,3 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl kasımda, metrekareye 54,8 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 33,4 kilogramda kaldı. Yağışlarda normaline göre yüzde 43, geçen yıl kasım ayına göre ise yüzde 39 azalma yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağışlar, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kesimleriyle Sivas çevrelerinde yüzde 40'tan fazla arttı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı.

Türkiye genelinde tüm bölgeler normalleri altında yağış aldı. Yağışlarda, normaline göre en fazla azalma gösteren bölge yüzde 59 ile Karadeniz oldu.

Kasım ayı yağışlarında Karadeniz Bölgesi'nde son 15, Akdeniz Bölgesi'nde ise son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Artvin ve Rize'de son 65 yılın en düşük kasım ayı yağışı

İl geneli yağışlarda Balıkesir, Çanakkale, Hakkari ve Sivas normalin üzerinde yağış aldı, diğer tüm illerde kasım ayı yağışları normallerin altında kaldı.

Rize'de metrekareye düşen yağış, normali olan 178,9 kilogramın aksine bu ay yalnızca 10,4 kilogramda kalarak belirgin bir düşüş gösterdi.

Sivas'ta son 13 yılın en yüksek kasım ayı yağışı görüldü, Artvin ve Rize son 65 yılın en düşük yağışını aldı.

Bu yıl kasım ayında en az yağış Iğdır'da kaydedildi, normaline göre en büyük azalma yüzde 97 ile Artvin'de görüldü.

Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 8,4 gün iken, kasımda ortalama 5,2 gün oldu.

Kasımda yağışlı gün sayısı, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Antalya çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti, Artvin, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde ise 1 güne kadar düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kar kaplanları", Bolu Dağı'nın ağır kış şartlarına hazır
Edirne'de 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Fon yatırımında bu yıl gençler riski daha çok sevdi
Kasımda yağışlar hem normalin hem de geçen yılın altında kaldı
Sahte e-İmza çetesinin sertifika ve sınav usulsüzlüğü ortaya çıkarıldı

Benzer haberler

Kasımda yağışlar hem normalin hem de geçen yılın altında kaldı

Kasımda yağışlar hem normalin hem de geçen yılın altında kaldı

İzmir'deki içme suyu barajları kuraklık nedeniyle alarm veriyor

En sıcak ikinci yıl olması beklenen 2025'te en sıcak üçüncü sonbahar yaşandı

Türkiye'de son 55 yılın en sıcak 3'üncü kasım ayı yaşandı

Türkiye'de son 55 yılın en sıcak 3'üncü kasım ayı yaşandı
Bu kış kar yağışları geçmiş yıllara göre daha az olacak

Bu kış kar yağışları geçmiş yıllara göre daha az olacak
Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile kar ve fırtına uyarısı

Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile kar ve fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet