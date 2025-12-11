Dolar
Gündem

"Kar kaplanları", Bolu Dağı'nın ağır kış şartlarına hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde görev yapan karayolları ekiplerinin ağır kış şartlarına karşı tüm hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
"Kar kaplanları", Bolu Dağı'nın ağır kış şartlarına hazır Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen otoyolun Bolu Dağı Tüneli bölgesinde, Kaynaşlı-Abant kavşakları arasındaki 23 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Ekiplerin tüm araç ve ekipmanlarının kış şartlarına uygun hale getirildiğini ve tünel viyadük derzlerinin yenilendiğini aktaran Uraloğlu, "Tünel içi aydınlatma ile teknik sistemlerin bakım ve onarımları gerçekleştirildi. Abant-Kaynaşlı arasındaki 23 kilometrelik bölüm, Tünel Kontrol Merkezi tarafından 97 kamerayla 7/24 izleniyor." dedi.

Uraloğlu, karla mücadele kapsamında bölgede görev yapacak ekiplerin yağışın başlamasıyla 141 personelle 24 saat esasına göre sahada olacağını söyledi.

Kullanılacak araç ve ekipmanlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ağır kış şartları öncesinde yolun ulaşıma kapanmaması için 13 kar küreme aracı, 2 yükleyici, 2 kar püskürtme aracı, 2 trafik aracı, 1 yangına ilk müdahale aracı ve 2 kamyonet hazır bulundurulacak." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, bölgede karla mücadele için 3 bin 700 ton tuz ile 100 ton tuz çözeltisinin depolandığını kaydetti.

Yoğun kar yağışı veya kazalar nedeniyle otoyolun kapanmasına karşı da önlem alındığına değinen Uraloğlu, "Bolu Dağı Tüneli kesimi kapanırsa, ulaşım Abant ve Kaynaşlı kavşaklarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilecek." ifadesini kullandı.

Bu arada, Tünel Kontrol Merkezi'nde, 23 kilometrelik kesimde yer alan 97 kameranın kontrolünü sağlayan ekipler, karla mücadelede kullanılacak araçların bakımlarını tamamladıktan sonra test çalışması da yaptı.

