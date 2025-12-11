Dolar
42.62
Euro
50.08
Altın
4,212.77
ETH/USDT
3,194.00
BTC/USDT
90,261.00
BIST 100
11,268.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor.
logo
Gündem

TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı", 13 Aralık'ta Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Hamdi Dindirek  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

İstanbul

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinden (TOGEM-DER) yapılan açıklamaya göre, etkinliğin kapıları, derneğin 20. yılında "Bir Alışveriş, Bin İyilik" sloganıyla TAŞYAPI Şişli Etkinlik Alanı'nda açılacak.

Bu kapsamda, 14, 15 ile 16 Aralık'ta ziyaretçilere açık olacak pazarda, mobilya, giyim, ayakkabı, aksesuar, ev eşyası ve elektronik ürünler dahil olmak üzere markalar tarafından bağışlanan binlerce yeni ürün uygun fiyatlarla satılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinlikte, derneğin mefruşat, giyim ve yemek atölyelerinde üretilen ürünler de yer alacak.

Onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler, sıfır atık odaklı tasarımlar ile ikinci el eşya, sürdürülebilir yaşam farkındalığını desteklemek için ziyaretçilerle buluşacak.

Her ürün nar taneleri gibi iyiliğe dönüşecek

Etkinliğin ana sembolü nar, tarih boyunca bereketi ve dayanışmayı temsil eden bir motif olarak öne çıkıyor. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi iyiliğe dönüşecek, geliri sosyal yardım projelerinde kullanılacak.

Yeni yıl yaklaşırken alınabilecek hediyelere farklı bir anlam katan pazar, ziyaretçilere hem ekonomik hem de sosyal fayda yaratan ürünler sunacak.

Dönüştürülen mefruşat ürünleri, yenilenen mobilyalar ve iyiliğe kazandırılmış parçalar, yeni yıl hediyeleri için anlamlı seçenek oluşturuyor.

Girişlerin ücretsiz olduğu "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" herkesi iyilik hareketine ortak olmaya davet ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı
TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Afetlerde kesintisiz iletişim için akademisyen ve amatör telsizciler işbirliği yaptı
Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Benzer haberler

TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

Emine Erdoğan: Filistin'de özgürlüğü elinden alınan insanların acısı, dünyanın adalet arayışını derinleştiriyor

Emine Erdoğan: Gazze'deki kadın gazeteciler, gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir

Emine Erdoğan: Şehit olan Filistinli kardeşlerimiz, insanlığa gönül koyarak hayata veda ettiler

Emine Erdoğan: Şehit olan Filistinli kardeşlerimiz, insanlığa gönül koyarak hayata veda ettiler
Emine Erdoğan'dan "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması"na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması"na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "5. İstanbul Eğitim Zirvesi" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "5. İstanbul Eğitim Zirvesi" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet