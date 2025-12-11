TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı", 13 Aralık'ta Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
İstanbul
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinden (TOGEM-DER) yapılan açıklamaya göre, etkinliğin kapıları, derneğin 20. yılında "Bir Alışveriş, Bin İyilik" sloganıyla TAŞYAPI Şişli Etkinlik Alanı'nda açılacak.
Bu kapsamda, 14, 15 ile 16 Aralık'ta ziyaretçilere açık olacak pazarda, mobilya, giyim, ayakkabı, aksesuar, ev eşyası ve elektronik ürünler dahil olmak üzere markalar tarafından bağışlanan binlerce yeni ürün uygun fiyatlarla satılacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Etkinlikte, derneğin mefruşat, giyim ve yemek atölyelerinde üretilen ürünler de yer alacak.
Onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler, sıfır atık odaklı tasarımlar ile ikinci el eşya, sürdürülebilir yaşam farkındalığını desteklemek için ziyaretçilerle buluşacak.
Her ürün nar taneleri gibi iyiliğe dönüşecek
Etkinliğin ana sembolü nar, tarih boyunca bereketi ve dayanışmayı temsil eden bir motif olarak öne çıkıyor. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi iyiliğe dönüşecek, geliri sosyal yardım projelerinde kullanılacak.
Yeni yıl yaklaşırken alınabilecek hediyelere farklı bir anlam katan pazar, ziyaretçilere hem ekonomik hem de sosyal fayda yaratan ürünler sunacak.
Dönüştürülen mefruşat ürünleri, yenilenen mobilyalar ve iyiliğe kazandırılmış parçalar, yeni yıl hediyeleri için anlamlı seçenek oluşturuyor.
Girişlerin ücretsiz olduğu "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" herkesi iyilik hareketine ortak olmaya davet ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.