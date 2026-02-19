Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan Şehit Aileleri İle İftar Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Şehit Aileleri İle İftar Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Emine Erdoğan'dan Şehit Aileleri İle İftar Programı'na ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İlk iftar soframızda şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimizle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim, ülkemizin dört bir köşesinde vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, her birini muhafaza eylesin."

