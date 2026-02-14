Emine Erdoğan'dan TRT World Citizen Awards'a ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, katıldığı "TRT World Citizen Awards" programına ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT'nin World Citizen Ödül Töreni'nde hikayelerine tanıklık ettiğimiz kıymetli isimler gibi mazlumlara ses olmaya, yanlışları düzeltmeye, empatiyle hareket etmeye, zalimin karşısında yürekten duvarlar örmeye devam edelim. Unutmayalım ki her insan kendi hikayesinin kahramanıdır ve kahramanlar arkalarında güzel izler bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, ödül töreninden görüntülere de yer verildi.
