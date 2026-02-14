Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,062.50
BTC/USDT
69,423.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan TRT World Citizen Awards'a ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, katıldığı "TRT World Citizen Awards" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gökçe Karaköse  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Emine Erdoğan'dan TRT World Citizen Awards'a ilişkin paylaşım

İstanbul

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT'nin World Citizen Ödül Töreni'nde hikayelerine tanıklık ettiğimiz kıymetli isimler gibi mazlumlara ses olmaya, yanlışları düzeltmeye, empatiyle hareket etmeye, zalimin karşısında yürekten duvarlar örmeye devam edelim. Unutmayalım ki her insan kendi hikayesinin kahramanıdır ve kahramanlar arkalarında güzel izler bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ödül töreninden görüntülere de yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Emine Erdoğan'dan TRT World Citizen Awards'a ilişkin paylaşım
Bayrampaşa'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan TRT World Citizen Awards'a ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan TRT World Citizen Awards'a ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran: Küresel adaletsizlik karşısında sorumluluk sahibi aktörler insanlığın meselelerine sahip çıkmalı

Emine Erdoğan: Gazze'nin acısı, sosyal medyanın 'sonsuz kaydırma' evreninde gözden kayboluyor

Emine Erdoğan: Hala mücadele etmemiz, aşmamız gereken bir ön yargı bariyeri var

Emine Erdoğan: Hala mücadele etmemiz, aşmamız gereken bir ön yargı bariyeri var
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü mesajı

Emine Erdoğan'dan Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü mesajı
Emine Erdoğan'dan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet