Gündem

Emine Erdoğan'dan devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldikleri iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaan Bozdoğan  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
İstanbul

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da iftarımızın en güzel misafirleri devlet himayesindeki çocuklarımızdı. Gülüşleriyle içimizi ısıtan, sohbetleriyle gönlümüze dokunan evlatlarımızla aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktu. Her birinin bahtının açık olmasını diliyor, koruyucu ailelerin şefkatiyle buluşarak sevgi dolu yuvalarda hayata hazırlanmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, programdan fotoğraflara da yer verildi.

Emine Erdoğan'dan devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına ilişkin paylaşım

