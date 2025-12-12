Dolar
Gündem

Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısında bulunuldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, 1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

