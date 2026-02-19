Dolar
Gündem

Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevreleri, Manisa'nın batısı, Aydın'ın güney ve batısı, Kırklareli ve Muğla'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Marmara'da yarın akşam saatlerine kadar, Ege kıyılarında cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

