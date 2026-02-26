Dolar
43.88
Euro
51.90
Altın
5,167.44
ETH/USDT
2,056.00
BTC/USDT
67,984.00
BIST 100
13,841.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat çevreleri için yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat çevreleri için yoğun kar uyarısında bulunuldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat çevreleri için yoğun kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam eden kar yağışlarının, bugün öğleden sonra etkisini artırarak Kars, Ardahan ve Ağrı ile Iğdır'ın batısında yoğun olması bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kar yağışının yarın öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Iğdır, gece saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevrelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde devam eden yağışların, Tokat il merkezi ve doğu ilçelerinde cumartesi sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Yoğun kar yağışlarına bağlı olarak vatandaşların, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasya'da nehre düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bakü'de, 27-28 Şubat'ta "100. Yılında Bakü Türkoloji Kurultayı" düzenlenecek
KVKK, QR kodlarla gerçekleştirilen siber saldırılarla ilgili doküman hazırladı
Karla kaplanan Kapadokya dronla görüntülendi
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat çevreleri için yoğun kar uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat çevreleri için yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat çevreleri için yoğun kar uyarısı

Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak

Yurdun doğusunda kuvvetli kar, güneyinde fırtına etkili olacak

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 89 yıldır kesintisiz hizmet veriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 89 yıldır kesintisiz hizmet veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet