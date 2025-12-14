Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.
Kastamonu
Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede kar kalınlığı ise 15 santimetreye ulaştı.
Kayak merkezindeki kafenin sorumlusu Sebahattin Kırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kar yağışının ardından vatandaşların kayak merkezine gelmeye başladığını ifade eden Kırcıoğlu, "Kastamonu ve şehir dışından misafirlerimizi kabul etmeye başladık. İnşallah önümüzdeki haftalardan itibaren daha fazla yoğunluk yaşayacağız." dedi.
Kayak merkezinin doğası ile ön plana çıktığını anlatan Kırcıoğlu, "Ilgaz'a kar yağdığı zaman çam ağaçlarına 'gelinlik giymiş' diyoruz. Gelinlikler giyildi, burası düğün alanı gibi oldu. Misafirlerimiz burada kayak yapıyor, kızak yapıyor, sucuk ekmek yiyor. Vatandaşlar burada streslerini atıyor." diye konuştu.
Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişlerin bu yıl ücretsiz olduğunu ifade eden Kırcıoğlu, tüm vatandaşları kayak merkezine beklediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.