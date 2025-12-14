Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,091.60
BTC/USDT
88,745.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı"nda gençlerle bir araya geldi.
logo
Gündem

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Bilal Kahyaoğlu  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede kar kalınlığı ise 15 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezindeki kafenin sorumlusu Sebahattin Kırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kar yağışının ardından vatandaşların kayak merkezine gelmeye başladığını ifade eden Kırcıoğlu, "Kastamonu ve şehir dışından misafirlerimizi kabul etmeye başladık. İnşallah önümüzdeki haftalardan itibaren daha fazla yoğunluk yaşayacağız." dedi.

Kayak merkezinin doğası ile ön plana çıktığını anlatan Kırcıoğlu, "Ilgaz'a kar yağdığı zaman çam ağaçlarına 'gelinlik giymiş' diyoruz. Gelinlikler giyildi, burası düğün alanı gibi oldu. Misafirlerimiz burada kayak yapıyor, kızak yapıyor, sucuk ekmek yiyor. Vatandaşlar burada streslerini atıyor." diye konuştu.

Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişlerin bu yıl ücretsiz olduğunu ifade eden Kırcıoğlu, tüm vatandaşları kayak merkezine beklediklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay vefat etti
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesine ulaşıldı
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu

Benzer haberler

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu

Muş'ta AFAD ekipleri kar ve sisli bölgede yaptıkları tatbikatlarla kış görevlerine hazırlanıyor

Dört farklı branşta ter döken "Atom Karınca" Hamza'nın hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu

Ardahan'da Aktaş Gölü çevresi kar yağışıyla beyaza büründü

Ardahan'da Aktaş Gölü çevresi kar yağışıyla beyaza büründü
Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
Dalları aşağıya doğru uzanan çam ağacı şemsiyeyi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor

Dalları aşağıya doğru uzanan çam ağacı şemsiyeyi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet