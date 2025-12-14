Dolar
Spor

Dört farklı branşta ter döken "Atom Karınca" Hamza'nın hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu

Gençler kategorisinde 2 farklı branşta dünya şampiyonluğu bulunan ve "Atom Karınca" lakabıyla anılan 19 yaşındaki Hamza Eren Göksu'nun hedefi, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmak.

14.12.2025
Dört farklı branşta ter döken "Atom Karınca" Hamza'nın hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Muaythai, kick boks, wushu ve boks branşlarında müsabakalara çıkan Hamza Eren, antrenörü Eldar Elizade eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar 4 branşta da ulusal ve uluslararası başarıları bulunan Hamza Eren, gelecek yılın sonlarına doğru düzenlenecek Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'ndan da altın madalyayla dönebilmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Hamza Eren'in bugüne kadar uluslararası turnuvalarda 9 altın, 1 de bronz madalyası bulunuyor.

"Büyükler Avrupa Şampiyonası'na kota alıp bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum"

Hamza Eren Göksu, AA muhabirine, 13 Türkiye birinciliğinin yanı sıra gençler kick boksta hem dünya hem Avrupa şampiyonu olduğunu, muaythaide de gençlerde dünya şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

Farklı branşlarda mücadele ettiği için kendisine "Atom karınca" diye seslenildiğini dile getiren Hamza Eren, "Seneye Büyükler Avrupa Şampiyonası'na kota alıp orada da bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Bunun yanında boks branşında da ülkemi temsil etmek istiyorum. Gençlerde ve yıldızlardaki dünya şampiyonaları büyüklere göre biraz daha kolay kalıyor. Büyüklere geçtiğin zaman iş biraz daha ciddiye biniyor." diye konuştu.

Büyükler kategorisine dünya üçüncülüğüyle başladığını belirten Hamza Eren, şöyle devam etti:

"İnşallah Avrupa şampiyonluğunu elde edip dünya şampiyonluğuna doğru adım adım ilerlemeyi planlıyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu almak, benim için çok önemli ve ciddi bir konu. Bu iki şampiyonluğu da alırsam inşallah hedeflerime ulaşmış oluyorum. Yeni hedefler belirlemeye başlayacağım ondan sonra."

Gelecek yıl mart ve temmuz aylarında Türkiye şampiyonalarının olacağını anlatan milli sporcu, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın ise Kasım 2026'da yapılacağına işaret etti.

Türkiye şampiyonalarında dereceye girenlerin Avrupa Şampiyonası'na katılacağını vurgulayan Hamza Eren, "Daha iyi daha fazla çalışarak hedeflerime ulaşmayı planlıyorum." ifadesini kullandı.

Hamza Eren, Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü ikinci sınıfta öğrenim gördüğünü, eğitim ve spor kariyerini birlikte sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

