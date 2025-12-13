Dolar
Yaşam

Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

Özgür Alantor  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.

Güzel görüntü oluşturan ormandaki kar ve sis, dronla görüntülendi.

