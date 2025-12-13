Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜGVA İl Üniversite Yönetimleri Kampı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eğitimden teknolojiye, istihdamdan girişimciliğe uzanan çok yönlü politikalarımızla gençlerimizin önünü açmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Abdullah Özkul  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Üniversite Yönetimleri Kampı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Geleceğin teminatı gençlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu, merakı yenilikle, teknolojiyi bilimle, düşünceyi üretimle buluşturan disiplinler arası düşünebilen, sorumluluk alan ve ülkesinin geleceğine yön veren bir gençliği merkeze alıyor. Eğitimden teknolojiye, istihdamdan girişimciliğe uzanan çok yönlü politikalarımızla gençlerimizin önünü açmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan TÜGVA ailesine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tüm gençlerimize başarılar diliyorum."

