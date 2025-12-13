Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,106.10
BTC/USDT
90,006.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM'de Genel Kurul'a hitap ediyor
logo
Gündem

Erzurum'da sağlık çalışanları 109 haftadır Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini sürdürüyor

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 109. haftada da sürdürdü.

Talha Koca  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Erzurum'da sağlık çalışanları 109 haftadır Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini sürdürüyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grup adına açıklama yapan Aile Hekimi Uzmanı Doktor Muhammet Mutlu, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Mutlu, şunları kaydetti:

"Açlıkla yoğrulan halk, silahlı barbarların elinde kaderine terk ediliyor. Arakan'da Müslüman köylerin evleri ateşe veriliyor. Yalnızken ve bir araya gelince mazlumlar için dua etmeliyiz. Boykota devam etmeliyiz, kardeşlerimizin kanına giren sermayeye 'Dur' demek, elimizle kötülüğü düzeltme çabamızdır. 'Bir kahve içmemekten ve bir deterjan almamaktan ne olur?' demeyin."

Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından duayla sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜGVA İl Üniversite Yönetimleri Kampı'na ilişkin paylaşım
Çıldır Gölü'nün donan kıyıları dalgaların etkisiyle çözüldü
Erzurum'da sağlık çalışanları 109 haftadır Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini sürdürüyor
AK Parti tarafından "Türk Dünyası Hatıra Ormanı" oluşturuldu
"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştıracak

Benzer haberler

Erzurum'da sağlık çalışanları 109 haftadır Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini sürdürüyor

Erzurum'da sağlık çalışanları 109 haftadır Gazze için "sessiz yürüyüş"lerini sürdürüyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü

Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerindeki bazı pistlerde kayak yapılmaya başlandı

Kosova, Gazze'ye gönderdiği insani yardımın ulaştırılması konusunda Türkiye'ye teşekkür etti

Kosova, Gazze'ye gönderdiği insani yardımın ulaştırılması konusunda Türkiye'ye teşekkür etti
Gazze'deki hükümet: Byron fırtınası 11 kişinin ölümüne, yaklaşık 4 milyon dolar zarara yol açtı

Gazze'deki hükümet: Byron fırtınası 11 kişinin ölümüne, yaklaşık 4 milyon dolar zarara yol açtı
İran: Silahlı kuvvetlerimiz modern teknoloji alanında söz söyleyecek güce ulaştı

İran: Silahlı kuvvetlerimiz modern teknoloji alanında söz söyleyecek güce ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet